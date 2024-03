Getötete Ukrainerin: Polizei findet Leiche bei Tümpel in Bad Schönborn

Die Polizei hat am Dienstagabend eine Leiche beim Anglertümpel „Krummes Loch“ bei Bad Schönborn gefunden. Ob es sich bei der toten Person um die verschwundene Mutter einer am 7. März bei Hockenheim getöteten, 27-jährigen Ukrainerin handelt, wollte Polizeisprecher Stefan Wilhelm vom Präsidium Mannheim zunächst offiziell nicht bestätigen.

Seit Tagen hatte die Polizei mit Tauchern und Hubschraubern nach der verschwundenen 51-Jährigen gesucht. Zuvor war sie als wichtige Zeugin zur Fahndung ausgeschrieben.

Gewässer bei Bad Schönborn war schon einmal abgesucht worden

Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Polizei zwei 43 und 44 Jahre alte Personen in Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis festgenommen. Sie sollen die 27-Jährige getötet und ihr fünf Wochen altes Baby entführt haben. Das Baby wurde unversehrt bei den Verdächtigen gefunden. Es befindet sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes. Von der Oma des Babys fehlte seitdem jede Spur.

Seit Freitag waren auch Gewässer auf Gemarkung von Bad Schönborn und Kronau abgesucht worden. Polizeisprecher Wilhelm hatte angedeutet, dass es Anhaltspunkte für einen Aufenthaltsort der verschwundenen 51-Jährigen gegeben habe. Konkreter wurde er nicht. In ähnlichen Fällen hatte die Polizei nach der Auswertung von Handydaten Verdächtiger Suchgebiete eingegrenzt.

Ermittler sichern Reifenspuren

Auch der Anglertümpel „Krummes Loch“ war Anfang der Woche schon einmal im Visier der Ermittler, die extra eine Sonderkommission „Rampe“ gegründet hatten.

Nach Informationen dieser Redaktion war nun am Dienstagabend ein Leichenwagen vorgefahren. Ermittler haben im Umfeld des Gewässers außerdem Reifenspuren gesichert.

Der Tümpel „Krummes Loch“ ist von der Bundesstraße B3 Richtung Bad Schönborn leicht mit dem Auto zu erreichen. Von der Straße geht ein Weg ab Richtung Reitverein Mingolsheim. Etwas versteckt liegt rechter Hand das Gewässer „Krummes Loch“.

Leiche der 27-jährigen Tochter wurde am 7. März bei Hockenheim gefunden

Am Dienstag hatten Polizeitaucher den Lußhardtsee bei Kronau nach der vermissten 51-Jährigen abgesucht. „Die Suche ist nicht einfach. Im Baggersee ist die Sicht gleich null. Die Taucher tasten sich auf der Suche nach einer Person oder Gegenständen Zentimeter für Zentimeter vorwärts“, erklärte Polizeisprecher Stefan Wilhelm.

Bestätigt sich der Verdacht und handelt es sich bei der nun gefundenen Leiche wirklich um die vermisste 51-Jährige, wird aus dem Mord an einer 27-jährigen Ukrainerin wohl ein Doppelmord. Die junge Frau lebte zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis. Ein Spaziergänger hatte ihre Leiche am 7. März am Rheindamm bei Hockenheim gefunden.