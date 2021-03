Die Freizeitanlage „Äußeres Fischwasser“ am Baggersee Langenbrücken wird neu verpachtet. In nichtöffentlichen Gremien war das Thema beraten worden – aus Datenschutzgründen wurden in der öffentlichen Ratssitzung aber keine Namen genannt. Lediglich der Titel ist bekannt: „Sommer am See“. Hinter den Kulissen scheint es derweils zu schwelen.

Rat debattiert über Ausschreibungsergebnis

Torsten Thal (GL) sprach in der Ratssitzung davon, dass eine „große Chance zur Weiterentwicklung vertan“ wurde und Susanne Matthias (SPD) monierte: „Nichts, was ausgeschrieben war, wurde erfüllt.“