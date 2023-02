Teile von Bad Schönborn und Kronau stundenlang ohne Internet

Stundenlang ohne Internet? In Zeiten von Homeoffice ein ziemlich großes Problem. Zuletzt hat es Vodafone-Kunden in Bad Schönborn und Kronau betroffen.

Vodafone-Kunden in Bad Schönborn und Kronau waren von Donnerstagnachmittag bis kurz vor Mitternacht stundenlang ohne Verbindung zum Internet, Festnetz oder Fernsehen.

Betroffen waren bis zu 476 Kunden, wie ein Vodafone-Sprecher auf BNN-Anfrage mitteilte. Nach seinen Angaben waren am Donnerstag die Kunden von 14.24 bis 23.30 Uhr wegen eines Anbindungsfehlers auf einem unterirdischen Kabelstrang ohne Verbindung.

Ausfall ist für Kunden im Homeoffice großes Problem

Für Anwohner Tobias Stark aus Mingolsheim, der sich an die BNN gewandt hatte, ist der stundenlange Totalausfall der Internetverbindung in Zeiten von Homeoffice ein echtes Problem. Die Folge: Überstunden, weil nachgearbeitet werden muss. In den sozialen Medien orakelten Betroffene aus Kronau, dass während des Ausfalls „viele kleine Babys gezeugt“ werden könnten.

Laut Vodafone wurden nach Bekanntwerden der Störung die Netzelemente gemessen und dabei schnell die genaue Schadstelle gefunden. Anschließend wurde der beschädigte Kabelstrang durch Tiefbau- und Spleißarbeiten wieder zusammengefügt und die gesamte Zufuhrstrecke neu eingepegelt.

Ob der stundenlange Internet-Ausfall doch den ein oder anderen Bewohner bewogen hat, auf den letzten Drücker einen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser zu unterschreiben? Wohl eher nicht, die Frist der Nachfragebündelung lief am 31. Januar aus.

Wie die Deutsche Glasfaser am Donnerstag mitteilte, wurden in Bad Schönborn die erforderlichen 33 Prozent in der Verlängerung erreicht. In Kronau befindet man sich schon in der Planungsphase.