An der B35 in Helmsheim wird eine Bäckerei mit Café entstehen. Das hat der Bruchsaler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Firma Thollembeek wird an der Bundesstraße eine Bäckerei mit Außenbewirtschaftung bauen. Auf dem Gelände finden außerdem sechs Reihenhäuser Platz.

„Das Bedürfnis nach einem Treffpunkt ist in Helmsheim groß“, konstatierte CDU-Stadträtin Claudia Manke. Jedoch lasse sich ein Bäckerei-Café nicht allein von den Dorfbewohnern wirtschaftlich führen. Das spreche für den Platz an der Bundesstraße. „Wir sehen an Büchenau, wie gut das angenommen wird“, so Manke weiter.

Zuvor hatte man über mehrere Jahre hinweg versucht, eine Bäckerei in die Ortsmitte zu bekommen. „Wir sehen dort keine Chance“, sagte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos), was auch Tatjana Grath für die Freien Wähler und als Helmsheimer Ortsvorsteherin nochmals herausstellte.

Steigerung der Aufenthaltsqualität an der B35 in Helmsheim

Um für eine gute Aufenthaltsqualität an der B35 zu sorgen, regte Hartmut Schönherr (Grüne/Neue Köpfe) eine Bepflanzung des Außenbereichs an.

Lediglich bei der SPD-Stadträtin Alexandra Nohl kam das Vorhaben nicht gut an, sie stimmte als einzige dagegen. Mit dieser Entscheidung sterbe die innerörtliche Entwicklung, so die Befürchtung der Helmsheimerin.

Die B35 sei ein Standort für Durchfahrende und diene nur der Gewinnmaximierung. Zudem stellte Nohl den Antrag, dass die Stadtverwaltung das Volksbank-Gebäude in der Ortsmitte erwerben solle. Es könnte sich für eine Pflegeeinrichtung eignen.