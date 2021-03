Wegen „Pfusch am Bau“ wird die neue Bruchsaler Bahnhofs-Unterführung erst zum Herbst fertig

Nach den Sommerferien soll die neugebaute Verlängerung der Unterführung am Bahnhof Bruchsal endlich in Betrieb gehen. Bauamtsleiter Oliver Krempel ist optimistisch, den Termin halten zu können: „Die ausführende Firma und die beteiligten Planer sind alle an einer Lösung orientiert und wollen das Dach so schnell wie möglich fertig stellen.“

Dach der Bruchsaler Bahnhofsunterführung hing gefährlich durch

Nach anderthalb Jahren Bauzeit war im Oktober 2020 bei Aufmaßarbeiten für die bunten Lichtöffnungen im Dach des westlichen Eingangs festgestellt worden, dass das beauftragte Unternehmen mit fehlerhaften Plänen gearbeitet hatte.