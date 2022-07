Sozialarbeiter suchen Altenheimplätze

Betagte Häftlinge: Mancher bleibt lieber im Bruchsaler Gefängnis zum Sterben

In den Gefängnissen im Land gibt es immer mehr Menschen, die in der Haft gebrechlich werden und die eigentlich entlassen werden müssten. Doch wohin? Wie das Modellprojekt „Übergang von Haft in Pflege und Betreuung“ helfen kann.