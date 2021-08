Die heiße Phase des Wahlkampfs - davon war an dieser Stelle bereits vergangene Woche die Rede. Dass das jemand aber so wörtlich nimmt und gleich ein Wahlplakat anzündet, das konnten wir nicht ahnen. In der Nacht zu Freitag ist in Rheinsheim ein von der SPD initiierter Bücherschrank und ein Wahlplakat von Neza Yildirim abgefackelt worden.

Es gehört ja mittlerweile zu jedem Wahlkampf, dass Plakate zerstört werden, bekritzelt, beklebt. Parteien und Kandidaten haben sich zähneknirschend damit abgefunden. Kein Bürgermeisterwahlkampf ohne Zerstörung - zuletzt gesehen in Kraichtal. Noch mehr Angriffsfläche im wahrsten Wortsinn bieten traditionell Landtags- und Bundestagswahlkämpfe.

Aber das Anzünden eines Plakates wie in Rheinsheim hat nochmal eine andere Qualität. Das ist Einschüchterung pur. Zumal in der Nähe gleich ein ganzer Bücherschrank abgefackelt wurde. Diese Nähe zur von der SPD initiierten und beliebten Einrichtung nährt die Vermutung, dass es dem oder den Tätern hier womöglich gezielt um ein Signal an die Sozialdemokraten geht.