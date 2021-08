An fast jeder Ecke sind sie in Ettlingen zu sehen: die Wahlplakate unterschiedlicher Parteien. Die Wirkung auf die Wähler ist jedoch umstritten – und es gibt Bannmeilen in der Stadt, wo sie nicht hängen dürfen.

Der Stadteingang von Ettlingen aus Richtung Karlsruhe kommend ist bunter geworden. Wer hier mit dem Auto durchfährt oder spazieren läuft, der kann die großen Wahlplakate der Parteien für die Bundestagswahl am 26. September nicht übersehen.

Noch vor dem Schröderkreisel lächelt ihnen von einem knallroten Banner SPD-Wahlkreiskandidat Patrick Diebold entgegen, hinter dem Kreisverkehr steht dann in einer Reihe die Werbung von CDU, Grünen, FDP und Die Linke.

Sechs Standorte für solche Großplakate gibt es laut Sonja Reich vom Ordnungsamt in Ettlingen. Sie befinden sich jeweils an Hauptverkehrsstraßen an den Stadteingängen und bieten Platz für „zwei bis sieben Plakate“. Genehmigen lassen müssten sich die Parteien das Aufstellen nicht, „aber die meisten melden es an, um auf Nummer sicher zu gehen“.