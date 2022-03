Nächste Baustelle steht bevor

Bruchsal verlängert Fahrradachse: So gehen die Bauarbeiten beim Schönbornplatz voran

Autofahrer stöhnen, Fußgänger müssen länger warten. An der B3-Baustelle in der Bruchsaler Innenstadt läuft der Verkehr nur langsam. Die Arbeiten sind im Plan, sagen die Verantwortlichen. Das ist auch notwendig, die nächste Baustelle steht bereits an.