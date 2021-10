Wieder mehr Staus

Fertigstellung der Büchenauer Brücke in Bruchsal dauert doch länger

Die Hoffnungen, dass das Nadelöhr an der B35 in Bruchsal früher als geplant wieder frei ist, haben sich zerschlagen. Die Bauarbeiten an der Büchenauer Brücke dauern doch so lange wie ursprünglich vorgesehen.