Mit Abstandregeln und Security: Zwei Bruchsaler Shopping-Sonntage samt Impfaktion geplant

Trotz strengerer Corona-Regeln, die für Baden-Württemberg kommen: Bruchsal prescht im Herbst gleich doppelt vor. Mit zwei verkaufsoffenen Sonntagen. Am 19. September und 24. Oktober.

„Wir haben in diesem Sommer alles bespielt was möglich ist und werden das unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregeln fortsetzen. Die Stadt tut alles, um dem Einzelhandel eine substanzielle Chance zu geben.“ Das sagte Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) bei der Vorstellung des Programms des „Bruchsaler Herbsts“. Die entsprechende Kampagne läuft bis 30. Oktober.

Ein weiteres Event dabei ist der Herbstmarkt am Sonntag, 17. Oktober, auf dem Europaplatz. Aber wie wird man dann mit Ungeimpften umgehen? Und gibt es wieder Click & Collect? Noch bleibt Bruchsal hoffnungsvoll bei den Plänen.

200 farbige Schirmen sollen über der Fußgängerzone hängen

Ambitionierte Werbe-Aktionen hatte es zuvor bereits gegeben. Das Riesenrad drehte in Bruchsal bis Ende Juli seine Runden. Im August fanden alle Flaneure bunte Liegestühle vor. Für einen Moment der Erholung in anstrengenden Zeiten. Und ab Freitag, 17. September hängen 200 farbige Schirme über der Fußgängerzone als Zeichen für ein weiterhin möglichst buntes Stadtleben plus Einkaufserlebnis.

Für die im Branchenbund Bruchsal (B3) organisierten Einzelhändler und Firmen gingen damit anderthalb Jahre ohne solche zusätzlichen Shopping-Tage zu Ende. „Endlich“, sagt Sven Wipper, der Vorsitzende der Interessenvertretung. Zwei verkaufsoffene Sonntage hatten die Geschäfte gewünscht – und nach Beschluss des Gemeinderats während der Sommerpause auch bekommen.

Nur der zweite Termin am 24. Oktober war nicht der bevorzugte. Der Branchenbund hatte auf einen Verkaufssonntag am 5. Dezember gepocht. Als markante, aber kaum einlösbare Forderung.

Mit rund 100 beteiligten Geschäften rechnet Wipper am 19. September von 13 bis 18 Uhr, sowohl in der Innenstadt als auch in den Gewerbegebieten. Nicht verzichtet wird auf die „Automeile“ am Schloss. Sechs Autohäuser stellen dort aus. Das klingt alles nach Normalität, wie zuletzt beim Herbstfest 2019.

Impfaktion bei Herbstevent geplant

Haben die Verantwortlichen keine Bedenken wegen Corona oder der Zurückhaltung der Kunden? „Abstandsregeln gemäß den geltenden Verordnungen müssen natürlich eingehalten werden. Deshalb haben wir ein Security-Unternehmen beauftragt, am 19. September mit dafür zu sorgen“, erklärt Wipper. Auch das Ordnungsamt wolle auf den öffentlichen Plätzen kontrollieren.

In den Geschäften gelten an den betreffenden Sonntagen keine anderen Regeln als an den Wochentagen. „Aber die Begegnung der Menschen in der Stadt wollen wir ermöglichen“, sagt Petzold-Schick zu Bruchsals im Städtevergleich ungewöhnlichem Vorstoß für Verkaufssonntage. Um gerade an einem solchen Tag die Impfquote zu erhöhen, werde es am 19. September im Rathausfoyer eine Impfaktion mit Biontech und Johnson&Johnson-Impfstoff geben, sagt die OB.

Die Idee, Schirme als Herbstzeichen aufzuhängen, hat Birgit Welge aus Frankreich und Italien übernommen. „Je nach Wetter und Lichteinfall entsteht ein einzigartiges Farbenspiel. Als Hingucker und Top-Fotomotiv“, sagt die Leiterin von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Bruchsal.

Gerade begonnen habe außerdem die Fair-Trade-Wochen bis 24. September in der erneut zertifizierten Fair-Trade-Stadt Bruchsal. Informationsstände und eine Sammel-Rallye sind mit den fairen Einkaufswochen verbunden.