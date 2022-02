Baden-Württemberg schafft 3G-Regel für Einzelhandel ab

Bisher hatten nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt.

„Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) erklärte, die in der Alarmstufe II vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel bleibe erhalten.

Landesregierung will neue Corona-Verordnung beschließen

Bereits am Montag hatte die Landesregierung angekündigt, die Corona-Regeln für Großveranstaltungen, Gastronomie und Schulen anzupassen.

Der grün-schwarze Ministerrat will an diesem Dienstag in Stuttgart die neue Corona-Verordnung beschließen, mit der in Sport und Kultur wieder mehr Zuschauer zugelassen werden sollen. Die Anpassung sieht vor, dass im Freien mit der 2G-plus-Regel bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zugelassen sind.

Zudem will die Regierung die Teststrategie für Schulen und Kitas absegnen.