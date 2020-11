Bruchsaler Oberbürgermeisterin: „Das Riesenrad bleibt vorerst stehen“

Ich appelliere an die Menschen, den Einzelhandel und die Gastronomie zu unterstützen. Gemeinsam und solidarisch. Wenn Freizeitmöglichkeiten und Vereinsleben ausfallen, hoffe ich, dass wir trotzdem in vielfältiger Weise in Kontakt bleiben, dass der Gesprächsfaden, über welches Medium auch immer, nicht abreißt. Wir sollten uns klar machen, dass wir uns jetzt beschränken in der Hoffnung, dass es mit weniger Einschränkungen weitergehen kann. U nsere Aktivitäten für Dezember planen wir verhalten weiter, mal sehen. Jetzt gilt es, im November gesund zu bleiben und andere dabei zu unterstützen.