Jörg Himmler hält das olympische Gold schon in seinen Händen. Lachend zeigt er die Medaille. Schwer ist sie und das Band, an dem sie hängt, bunt und mit „Tokio 2020“ und den olympischen Ringen bedruckt. Die Medaille sieht - von einem kleinen Makel am Relief abgesehen - aus wie das Original, nur dass dieses erst mit Beginn der Sommerspiele am 23. Juli vergeben wird.

Wie kommt man an solch ein Teil ran? Himmler lacht noch mehr und murmelt etwas vom Angebot auf dem asiatischen Markt.

Unter den Spaß mischt sich bei dem Bruchsaler auch ein bisschen Wehmut. Eigentlich wollte er mit seinem Freund Lars Krause nach Tokio, die Goldmedaille im Gepäck. Alles war vorbereitet für ihre Fan-Reise zu den achten gemeinsamen olympischen Spielen, doch Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alles haben die beiden inzwischen abgesagt.