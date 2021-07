In Tokio am Start

Werner Späth staunte nicht schlecht, als ihm Carolina Krafzik am Donnerstagabend im Sindelfinger Floschenstadion ein Präsent überreichte. Die 400-Meter-Hürdenläuferin aus Öschelbronn hatte ihrem Trainer von der Einkleidung der Olympia-Athleten am Morgen in Heidelberg eine schwarz-rot-goldene Jacke mitgebracht.

Es war eine kleine Geste, eine Aufmerksamkeit, die aber viel über den Charakter der Leichtathletin aus Öschelbronn aussagt. Schließlich hätte beim Ehrungsabend und der Verabschiedungs-Zeremonie ihres Vereins VfL Sindelfingen eigentlich Krafzik im Mittelpunkt stehen sollen.

Doch das große Rampenlicht ist nicht das, in dem sich die 26-Jährige gerne sonnt. Lieber lässt sie anderen den Vortritt und sich zuhause, im Wintergarten ihrer Eltern, bei einer Tasse Kaffee die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen – und beantwortet nebenbei auf ihrem Smartphone geduldig hunderte Glückwünsche von Gratulanten.