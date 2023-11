Bruchsaler Ordnungsexpertin räumt bei Lars Stindl auf

Nadine Brendelberger schafft in der Vorratskammer des Karlsruher Profi-Fußballers Klarheit und Struktur. Künftig will sie monatlich einen Promi-Haushalt besuchen.

„Zuhause bei ...“ – so nennt die Bruchsaler Ordnungsexpertin Nadine Brendelberger ihr neues Projekt. Künftig möchte sie monatlich in Promihaushalten eine Ordnungsoptimierung starten, um schlussendlich zu zeigen, wie schön und ruhig es aussehen kann. Klarheit, Struktur und Wohlfühlen sind die Ziele, wie sie unserer Redaktion schreib. Den Anfang machen KSC-Profi Lars Stindl und seine Frau Tanita. Gerade erst hat Tanita Stindl mit ihrer Arbeit für die Bruchsaler Ordnungsliebhaberin begonnen. Nicht nur für Social Media und Management, auch für Fotos und Kamera ist sie in Zukunft zuständig. Sofort stand fest, dass eine Optimierung im Hause Stindl an erster Stelle steht. „Frau Brendelbergers Leidenschaft ist ansteckend“, sagen die Stindls übereinstimmend und stellen ihre Vorratskammer zur Verfügung.

Karlsruherin hat immer die gleiche Vorgehensweise

„Die Herangehensweise ist immer die Gleiche“, erklärt Nadine Brendelberger. „Zuerst verschaffe ich mir den Überblick und danach wird alles ausgeräumt“. Neben Lebensmitteln, Thermomix, Geschenkpapier und KSC-Utensilien haben die Stindls alles, was sich in einem normalen Haushalt befindet. Auch Lars Stindls Werkzeug kommt zum Vorschein – das hat in den Augen der Expertin nichts in der Kammer zu suchen und wird sofort in die Garage verfrachtet.

Dennoch ist das Ehepaar Stindl willig, die Tipps der 42-Jährigen umzusetzen, und offen für alle Ideen und Vorschläge. Nach sechs Stunden ist das Projekt gemeistert. „Familie Stindl ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, heißt es schließlich, als Lars Stindl in seine neu strukturierte Vorratskammer kommt.