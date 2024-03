Viele Senioren sind heutzutage im fortgeschrittenen Alter an neuen Techniken und modernen Kommunikationswegen interessiert. NAIS in Bruchsal unterstützt interessierte Menschen dabei, diese besser kennenzulernen. Dieter Müller erklärt die Idee hinter dem Projekt.

Unser Anliegen ist es, die Medienkompetenz der Menschen in Bruchsal zu fördern. Für den Zusammenhalt von Alt und Jung ist es wichtig, dass die ältere Generation die modernen Kommunikationsmittel kennt und weiß, wie man damit umgeht. Deshalb gibt es in Bruchsal seit 2008 mit Unterstützung der Stadt Monat für Monat die kostenlose Gesprächsrunde “Internettreff“.

Schon bei der Gründung haben wir beschlossen, wir verzichten grundsätzlich auf eine Anmeldung. Damit wollen wir die Schwelle für den Einstieg so niedrig wie möglich halten. Wir können nie wissen, wie viele Menschen kommen. Mal sind es 30 und mal nur 5. Wir Ehrenamtliche kommen damit klar, und wir wissen nach den vielen Jahren, wir müssen dicke Bretter bohren. All die Jahre haben wir noch niemanden wegschicken müssen.

Müller

Es ist ja kein durchorganisierter Kurs, sondern nur eine lockere Gesprächsrunde. Und den Anstoß gaben meine wöchentlichen Wanderungen durch das zauberhafte „Bruchsaler Ländchen“. So nenne ich die Umgebung von Bruchsal, in der man nur hin und wieder auf Wandersleute stößt. Aber wir hatten zuletzt auch andere aktuelle Themen, wie sicheres Online-Banking (gemeinsam mit der Sparkasse), Sicherheit an der Haustür und am Telefon, Grundsteuerreform (gemeinsam mit dem Finanzamt). Die Themenauswahl machen wir immer im Dialog mit den Teilnehmern.