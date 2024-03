Feuerwehreinsatz: Falke hängt in Bruchsal kopfüber in den Ästen fest

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Bruchsal zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Falke war auf dem Friedhofsgelände in den Ästen eines Baumes mit seinem Falknergeschirr verheddert und hing kopfüber fest.

Mit dem Einsatzstichwort „Kleine Tierrettung” wurde die Feuerwehr Bruchsal am Sonntagmorgen um 9:38 Uhr alarmiert. Ein Tier ist Not: Ein Falke hatte sich auf dem Gelände des Friedhofs mit seinem Falknergeschirr in den Ästen eines Baumes verfangen. Der Vogel hing kopfüber fest und konnte sich nicht selbst befreien.

Erfolgreiche Rettungsaktion in Bruchsal: Feuerwehr und Tierrettung befreien Falken

Zur Unterstützung der Feuerwehrkräfte rückte die UNA Tierrettung vom Standort Karlsruhe-Neureut an. Mit Hilfe einer Drehleiter, die von der Feuerwehr Bad Schönborn bereitgestellt wurde, gelang es, der Tiernotfallsanitäterin, den Falken rasch und behutsam aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Eine erste Untersuchung des abgemagerten Falken zeigten leichte Schürfwunden an den Beinen. Das Tier kam zur Versorgung zu einem Falkenexperten in die Auffangstation nach Karlsdorf-Neuthard.

Die Rettungsaktion dauerte insgesamt bis 11:00 Uhr und erforderte den Einsatz von 14 Feuerwehrleuten, vier Fahrzeugen und der Drehleiter aus Bad Schönborn.