Einrichtungen am Limit

Bruchsaler Tafel-Chef erreichen Hilfe-Rufe aus der ganzen Region

Immer mehr Tafeln sind am Limit, sie kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. In Bruchsal häufen sich die Anfragen von verzweifelten Menschen aus dem Umland. Doch auch die Kapazitäten in Bruchsal sind endlich.