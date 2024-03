Martin Ritter und Sebastian Essig, die Vorsitzenden des DRK und des Tischtennisvereins, sind für das kommende Fest die beiden Präsidenten der Burgfest-ARGE und müssen ein Dutzend Ortsvereine unter einen Hut bekommen.

DRK-Chef Ritter erklärt das eigene Flair des Burgfests, das vom 20. bis 22. Juli am Fuß der Burg gefeiert wird.

Was ist denn das Besondere am Obergrombacher Burgfest?

Ritter

Es ist die Atmosphäre im Städtl, dem alten Ortskern des Dorfes. Gefeiert wird nicht in einem Festzelt, sondern in alten Höfen und Scheunen. Und das ist etwas ganz anderes zwischen Natursteinmauerwerk und landwirtschaftlichen Geräten in einem dörflichen Ambiente zu sitzen als in einem Bierzelt. Außerdem gehört der Park der Burg zum Festgelände. Dort wird ein mittelalterliches Lager aufgebaut. Daneben gibt es Verkaufsstände und Vorführungen, beispielsweise einen mittelalterlichen Schwertkampf. Obergrombacher Formationen machen an verschiedenen Örtlichkeiten Musik.