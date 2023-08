Countertenor Nils Wanderer singt im September im Schloss Bruchsal 

Am Freitag, 1. September, kündigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Schloss Bruchsal ein Konzert-Highlight mit Countertenor Nils Wanderer und dem Pianisten Marcelo Amaral an. Im Kammermusiksaal des Schlosses soll der Liederabend „Zwischen den Welten“ aufgeführt werden, der Teil ist des Themenjahrs 2023 unter dem Motto „Feuer und Wasser“.

Der Countertenor Nils Wanderer studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Weimar sowie der Guildhall School of Music and Drama in London. Der Künstler wurde mit mehreren renommierten Preisen ausgezeichnet. So ist er etwa Gewinner des Bundeswettbewerbs „Gesang und Placido Domingo’s Operalia“, dem weltweit größten Wettbewerb für Oper.

Neben seiner Gesangskarriere arbeitet Nils Wanderer als Schauspieler, Choreograph für Theater und Film und ist künstlerischer Leiter des Barock-Ensembles Meridies. Begleitet wird der Countertenor vom renommierten Pianisten Marcelo Amaral, der „mit virtuoser Technik und einfühlsamem Spiel am Klavier den perfekten Klangteppich für die Gesangsdarbietungen schafft.“ Wir haben uns mit Nils Wanderer über seinen künstlerischen Werdegang und das anstehende Gastspiel unterhalten.

Nils Wanderer im Interview

Hallo Herr Wanderer, wo treffen wir Sie gerade an?

Wanderer Nils Wanderer: Ich bin momentan in Segovia in Spanien, etwa eine Stunde von Madrid entfernt. Hier lassen sich zwei Dinge für mich wunderbar miteinander verbinden: Familie und Freunde besuchen, und die intensive Vorbereitung des Repertoires für die kommende Spielzeit.

Bass, Bariton oder Tenor als männliche Gesangsstimmen sind wohl den allermeisten ein Begriff. Ein Countertenor weniger. Was hat es damit auf sich?

Wanderer Der Countertenor ist die höchste männliche Gesangsstimme. Also sozusagen ein Sänger, der per Kopfstimme beziehungsweise Falsett, also einer verstärkten Kopfstimme, in einer Frauenstimmlage singen kann. Bekannte Beispiele dafür sind etwa der deutsche Sänger Klaus Nomi, oder im Bereich der neueren populären Musik die Bee Gees oder der Sänger der Gruppe A-ha.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um das zu beherrschen?

Wanderer Da würde ich drei Dinge nennen: Veranlagung, Talent und intensives Training. Ein guter Countertenor nutzt nicht nur seine Stimmbänder, sondern auch die Bruststimme und letztlich den ganzen Körper, um ein reines, authentisches und voluminöses Klangbild zu erreichen.

Wo liegen ihre persönlichen und musikalischen Wurzeln?

Wanderer Geboren bin ich in Ludwigsburg und aufgewachsen in Ingersheim bei Ludwigsburg, wo die Familie zuhause ist. Mit fünf Jahren habe ich in Besigheim in einem evangelischen Knabenchor angefangen zu singen. Es folgten erste Auftritte als Solist, weitere gesangliche und musikalische Ausbildungen und schließlich das Studium in Gesang und Musiktheater in Weimar sowie in Gesang und Schauspiel in London.

Sie sind nicht nur im Gesang, sondern auch in der Instrumentalmusik, im Tanz und im Schauspiel als sehr vielseitiger Künstler das ganze Jahr über gebucht auf renommierten Bühnen im In- und Ausland.

Wanderer Das stimmt. An rund zehn Monaten im Jahr bin ich in Deutschland und in ganz Europa, aber auch weltweit, beispielsweise in Kanada oder in Indien, auf Tour. Das bedeutet einerseits Freiheit und die Faszination, immer wieder andere Menschen kennenzulernen und sie mit meiner Kunst und Musik zu berühren, was ich als sehr wertvoll und bereichernd empfinde. Andererseits ist mir die Verwurzelung in meiner baden-württembergischen Heimat in Ingersheim sehr wichtig. Hier habe ich meine Wurzeln, die mich erden und tragen.

Wanderer An Instrumenten spiele ich sämtliche Flöten und Klavier. Die Blockflöte mag ich am liebsten, denn sie kommt der menschlichen Stimme am nächsten.

Wanderer Ich empfinde es als großes Glück, mich so vielseitig künstlerisch ausdrücken zu können: Ob als Sänger, Schauspieler oder Tänzer, immer versuche ich Kunst für die Menschen nah- und erlebbar und zu einem für beide Seiten beglückenden Ereignis zu machen.

Wie oft üben und trainieren Sie täglich?

Wanderer Das lässt sich in Stunden eigentlich gar nicht bemessen. Generell sind aber Aktion und Regeneration wichtige Elemente. Zum regelmäßigen Training gehören also auch genauso ausreichend lange Phasen der Erholung. Die Stimme ist ein Muskel, der immer wieder trainiert sein will, aber auch regenerieren muss.

Welches Programm ist für das Gastspiel in Bruchsal geplant? – Was darf das Publikum unter dem Motto „Zwischen den Welten“ und „Feuer und Wasser“ erwarten?

Wanderer Dank der Zusammenarbeit mit Schlössern und Gärten Baden-Württemberg darf ich immer wieder in Schlössern auftreten, die sich durch eine besondere Atmosphäre auszeichnen. Hier lässt sich Geschichte hautnah spüren und oft stammen die Gebäude ja aus einer Zeit, in der viele epochale musikalische Werke entstanden sind. Bruchsal und sein herrliches Barockschloss kenne ich von früheren Besuchen mit der Familie und Freunden und deshalb freue ich mich auf den Konzertabend dort ganz besonders.

Wanderer „Zwischen den Welten“ ist auch meine künstlerische Botschaft. Einerseits komme ich mit meinen musikalischen Anfängen aus der Barock- und Kirchenmusik. Andererseits bin ich als Sänger, Schauspieler und Tänzer auch in der modernen Welt zu Hause. So hat mir kürzlich ein gemeinsames musikalisches Projekt mit der Band „Rosenstolz“ viel Freude gemacht.

Wanderer In Bruchsal dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine große Bandbreite freuen, von Musik von Claudio Monteverdi aus dem 17. Jahrhundert bis hin zur Moderne. Mit dabei ist mit Marcelo Amaral am Klavier nicht nur ein ganz hervorragender Künstler und Pianist, sondern auch ein enger und langjähriger musikalischer Wegbegleiter von mir.

Wanderer Wir möchten Klassik-Liebhaber genauso ansprechen wie „Neulinge“, die bisher vielleicht mit klassischer Musik weniger anfangen können. Das Programm soll jeden berühren und mitnehmen auf eine spannende musikalische Reise. Ich freue mich sehr darauf!