Der Bruchsaler Schlossgarten wird dieses Jahr wieder zur Bühne für hochkarätige Musiker. Jetzt steht das nächste Open-Air-Konzert fest: Der deutsche Pop-Musiker Nico Santos tritt am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im Schlossgarten auf.

Das teilte die Agentur Provinztour mit, die die Konzertreihe in Bruchsal organisiert. Für das Konzert von Nico Santos gibt es bereits Karten.

Seine Musik ist laut Veranstalter eine Mischung aus Pop, R&B und Latin. 2017 stürmte er mit seinem Song „Rooftop“ die Charts. Danach veröffentlichte er weitere Hits wie „Play With Fire“, „Like I Love You“ oder „Number 1“.

Nico Santos stand schon in Waghäusel auf der Bühne

Der gebürtige Bremer war bereits 2022 beim Waghäuseler Festival Zucker Wag & Häusel zu Gast. Das Festival in Waghäusel pausiert dieses Jahr. Im Bruchsaler Schlossgarten treten dagegen neben Santos weitere Stars auf.

Auch Toto und Kool & The Gang kommen nach Bruchsal

Am 26. Juni zelebriert die US-amerikanische Soul-, Funk und Disco-Band Kool & the Gang ihre Hits im Schlossgarten. Am 30. Juni kommt die US-Band Toto in den Schlossgarten, die durch Hits wie „Africa“ oder „Rosanna“ weltberühmt wurde. Voriges Jahr hatte der Weltstar Sting sich im Bruchsaler Schlossgarten die Ehre gegeben, auch Roland Kaiser war aufgetreten.

Der Vorverkauf für das Konzert von Nico Santos hat bereits begonnen. Karten gibt es bei der Tourist Information in Bruchsal, in den Geschäftsstellen der BNN, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.

Normale Stehplätze kosten 59,90 Euro, Stehplätze „Front of Stage“, also vor der Bühne, 79,90 Euro.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit hundertprozentiger Schwerbehinderung und Begleitperson sind laut Mitteilung ausschließlich beim Veranstalter Provinztour telefonisch unter (07139) 547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren demnach auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.