Von gelben Elefanten und zärtlichen Machos können sich Vergnügungslustige am Wochenende in der Region unterhalten lassen – diese und weitere Veranstaltungen locken nach Karlsruhe, Baden-Baden, Ettlingen und Bruchsal.

Musik, Comedy und eine handvoll Premieren: Das kommende Wochenende bietet wieder eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten auf den Bühnen zwischen Bruchsal, Pforzheim, Karlsruhe und Baden-Baden. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Baden-Baden: Heinz Erhardt zu Ehren

Die Witze von Heinz Erhardt gehören wohl zum Kanon urdeutscher Popkultur. Das „Heinz Erhardt Projekt 2024“ mit der NDR Bigband, Jörg Achim Keller, Annette Frier, Stefan Gwildis und Dietmar Bär bringen sie am Freitag, 23. Februar um 20 Uhr auf die Bühne des Festspielhauses Baden-Baden.

Als Erhardts Enkeltochter in seinem Nachlass zahlreiche bislang unbekannte Songs und Sprechgesänge entdeckte, war die Freude laut Veranstalter allseits groß. Nun wird das Programm daraus mit Stargästen auch im Festspielhaus Baden-Baden präsentiert – unter dem Titel „Augen auf und durch“ mit frisch erblühten Evergreens wie „Fräulein Mabel“, „Dann rege dich nicht auf“ oder „Agamemnon“.

Tickets für die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.

Heinz Strunk bringt einen gelben Elefanten nach Karlsruhe

Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk kommt mit seiner Show „Der gelbe Elefant“ auf die Tollhaus-Bühne in Karlsruhe.

Am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr können die Besucherinnen und Besucher den 61-Jährigen live erleben, der sich auch humorvoll „Heinzchenklein“ nennt und seit seinem Erstlingsroman „Fleisch ist mein Gemüse“ bereits elf weitere Bücher veröffentlicht hat.

Rund um seine vier aktuellen Veröffentlichungen dreht sich sein Bühnenprogramm: Den Erzählungsband „Der gelbe Elefant“, seine Ballermann-Hits, sein Bilderbuch „Die Käsis“ und seinen nicht ganz ernst gemeinten Ratgeber-Kalender „Maximizie your Life“. Tickets für die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Katzenklo-Weisheiten im Kurhaus Baden-Baden

Willst du eine glückliche Katze haben? Dann musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen! Diese und andere Weisheiten bringt Helge Schneider am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr mit seiner Show „Katzenklo auf Rädern“ ins Kurhaus Baden-Baden.

Wer auch nach mehr als drei Jahrzehnten Bühnenpräsenz noch nicht genug hat von dem 68-jährigen Kindskopf, seinem Hit „Katzenklo“ (1993) und seinen ulkigen Wortbeiträgen, findet Tickets für den Abend im Kurhaus Baden-Baden sowie weitere Infos im Internet unter www.kurhaus-badenbaden.de.

Premiere für „Zärtliche Machos“ in Ettlingen

„Keine Frauen unter diesem Dach!“ – so lautet das Motto einer Männer-WG bestehend aus Großvater, Vater und Sohn in der Theater-Komödie „Zärtliche Machos“, die am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr auf der Kleinen Bühne Ettlingen, Goethestraße 10, Premeiere feiert.

Gegen Frauenhass und selbstgefälliges Machotum wächst schon bald ein Kraut: Die Nachbarin Cecilia, die zum Dauergast in der WG wird. Tickets für die Premiere gibt es nicht mehr, jedoch für weitere Termine, etwa am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr oder am Samstag, 2. März, um 20 Uhr unter www.kleinebuehneettlingen.de.

Hornby-Humor im Kammertheater Karlsruhe

Paartherapie als unterhaltsames Theaterstück? Das gibt es mit „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ ab Freitag, 23. Februar in der Spielstätte K2 des Kammertheaters Karlsruhe. Frei nach Nick Hornbys Buch werden in dem Stück die Eheprobleme von Louise und Tom in zehn Sitzungen ausdiskutiert.

Tickets für die Premiere am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr, und weitere Termine (zum Beispiel am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr und am Sonntag, 25. Februar, um 18.30 Uhr) gibt es im Internet unter www.kammertheater-karlsruhe.de.

Konzert „Für Kammer und Kirche“ in Bruchsal und Karlsruhe

Die Internationale Händel-Akademie gibt zum Ende der diesjährigen Händel-Festspiele zwei Abschlusskonzerte. Am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr im Schloss Bruchsal und am Sonntag, 25. Februar, um 20 Uhr im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe erklingen die Ergebnisse der Kursarbeit der Internationalen Händel-Akademie.

Schwerpunkte deren Arbeit sind unter anderem Händels „Neun deutsche Arien“, Ausschnitte aus Vertonungen der Brockes-Passion, Instrumentalwerke sowie weltliche Kantaten von Reinhard Keiser und anderen Komponisten. Tickets für beide Konzerte gibt es beim Badischen Staatstheater unter www.staatstheater.karlsruhe.de.