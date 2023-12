Heißes Getränk bei kühlem Wetter

Das kostet der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Bruchsal

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne einen guten Glühwein? Gerade an kalten Dezemberabenden ist das Heißgetränk besonders beliebt. In manchen Städten müssen Genießer des gewürzten und erhitzten Weins tief in die Taschen greifen. Wie sieht das in Bruchsal aus?