Das sind die Advents- und Weihnachtsmärkte in Bruchsal und Region

Wer in der Region alle Advents- und Weihnachtsmärkte besuchen will, wird das wohl zeitlich kaum schaffen. Rund 40 Angebote stehen zur Auswahl. Hinzu kommen etliche Möglichkeiten im kleineren Rahmen.

Bruchsal

Am 27. November öffnet um der 52. Weihnachtsmarkt am Otto-Oppenheimer-Platz und entlang der oberen Kaiserstraße. Am Fuß der Weihnachtspyramide präsentieren sich bis zum 23. Dezember und vom 27. bis 30. Dezember allerlei Musik- und Gesangsgruppen, Schul- und Kindergartenchöre auf der Kulturbühne. Auch 2023 ist wieder, vom 6. bis 11. Dezember, eine Schlossweihnacht vorgesehen.

Waghäusel

Vier recht stattliche Weihnachtsmärkte können in der Stadt erlebt werden. Den Anfang macht der „Weihnachtszauber“ im Vogelpark beim „Voglhaisl“ am 25. und 26. November. Eine starke Beteiligung verzeichnet auch der „2. Waghäuseler Weihnachtsmarkt“ auf dem Gelände des Sporthundevereins. Etwa 40 Stände dürften es am 2. und 3. Dezember werden.

Eine Woche später wird zum „Kirrlacher Weihnachtsmarkt“ am 9. und 10. Dezember gebeten. Sieben Vereine richten das Ereignis mit einem Unterhaltungsprogramm auf dem Kirchenvorplatz aus. Am selben Samstag, 9. Dezember, locken die „Wissädalä Fasänachda“ ins „Winterwunderland“ auf den Wiesentaler Marktplatz.

Östringen

In der Stadt gibt es wie alljährlich vier Weihnachtsmärkte. Den Anfang macht Odenheim am 24. und 25. November auf dem Rathausplatz und zeigt eine Ausstellung des heimatkundlichen Arbeitskreises. Dann folgt Tiefenbach am 2. Dezember vor dem dortigen Rathaus mit kunsthandwerklichen Sehenswürdigkeiten. Östringen ist am 9. und 10. Dezember an der Reihe, den Abschluss macht Eichelberg am 16. Dezember.

Philippsburg

Auch die Kernstadt und die Stadtteile sind wieder dabei, so am 2. und 3. Dezember mit einem Adventsmarkt bei der Festhalle und im Heimatmuseum. In Huttenheim kommt am 1. Dezember wieder das „Anschaltfest Huttenheimer Sterne“ zustande. Am 9. des Monats ist auf dem Gelände des Tennisclubs ein reichhaltiges Weihnachtsangebot zu sehen. In Rheinsheim leuchtet am 9. und 10. Dezember der „Winterzauber rund um den Dom“.

Oberhausen-Rheinhausen

Die Doppelgemeinde kann mit zwei Weihnachtsmärkten aufwarten, zunächst in Rheinhausen um die „Alte Post“ herum vom 2. bis 3. Dezember. Eine Woche später (9. und 10. Dezember) wird Oberhausen mit dem Platz vor dem Bürgerhaus zum Anziehungspunkt.

Hambrücken

Der diesjährige Weihnachtsmarkt mit einer Hobbyausstellung findet vom 16. bis 17. Dezember bei der Lußhardthalle statt.

Forst

Am 2. und 3. Dezember ist familiärer „Adventszauber rund ums Jägerhaus“ angesagt. Eine lebensgroße Weihnachtskrippe und ein prächtiger Adventsbasar mit Tombola lassen die Herzen höherschlagen. Chöre und Orchester, Ensembles und Einzelvorträge sorgen für musikalische Erlebnisse.

Ubstadt-Weiher

Gleich vier Termine stehen im Kalender, so am 2. und 3. Dezember ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Ubstadt, am 9. Dezember ein „Glühender Advent“ in Weiher. Dann folgen ein Weihnachtsbaumverkauf mit kleinem Weihnachtsmarkt in Ubstadt und am 25. Dezember ein Schnecken-Weihnachtsevent der „Schneckenschenke“ und „Weiherma Buwe“.

Kronau

In Kronau kann am 2. und 3. Dezember mit einem Weihnachtsmärktle einiger Ortsvereine auf dem schönen Dorfplatz dienen.

Karlsdorf-Neuthard

Die Gemeinde verweist auf den Nikolausmarkt. Besucher dürfen sich am 1. und 2. Dezember auf dem Mühlenplatz einfinden.

Bad Schönborn

In jedem Ortsteil wird die Vorweihnacht gefeiert: in Mingolsheim am Samstag, 2. Dezember, und am Sonntag, jeweils auf dem Marktplatz. Zwei Wochen später lädt, auch samstags und sonntags, Langenbrücken auf den Niederbronn-les-Bains-Platz ein.

Graben-Neudorf

Insgesamt acht Adventsveranstaltungen hat man sich in Graben-Neudorf ab dem 3. Dezember einfallen lassen, etwa kleinere Weihnachtsmärkte verschiedener Vereine. Am 16. Dezember richtet der „Frohsinn“ darüber hinaus ein Schulhofsingen vor der Erich-Kästner-Schule aus.

Kraichtal

Der Höhepunkt ist die „3. Kraichtaler Schlossweihnacht“ am 2. und 3. Dezember in Gochsheim mit Kunsthandwerk, Musik und Gaumenfreuden. Hinzukommen der „Uneroiser Schloss-Advent“ am 9. Dezember und das „Weihnachtsdorf Münzesheim“ plus der „Glühweinzauber“ Landshausen am 16. Dezember.

Gondelsheim

Der dortige Weihnachtsmarkt ist vom 8. bis 10. Dezember auf dem Rathausplatz zu finden.