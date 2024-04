Für eine bessere Welt

Das Wetter ist für die Akteure der 72-Stundenaktion in Bruchsal und der Region eine Herausforderung

Katholische Jugendgruppen starten in ihre dreitägigen Projekte. Sie verschönern den Tafelladen, sammeln Rezepte aus dem Dorf und bauen eine Boulebahn mit Blumenlabyrinth. Doch das Wetter spielt bei all dem nicht ganz so mit.