Ein Glücksrad, wie auf dem Jahrmarkt, in einem Juweliergeschäft, das auf Stil und Wertigkeit setzt? Passt das überhaupt zusammen? „Ja“, sagt David Juhl, der Inhaber der „Mörke GmbH“ auf dem Friedrichsplatz 5, in Bruchsal. Im Eingangsbereich zu dem jüngst umgebauten und neu eingerichteten Geschäft hat er ein Glücksrad aufbauen lassen.

In einer großen Acrylkugel befinden sich viele schwarze und goldene Päckchen mit Gutscheinen, Schmuck und anderen kleinen Geschenken, die man mit einem Dreh gewinnen kann. Die Aktion soll darauf hinweisen, dass das Geschäft genau vor 100 Jahren „von meinem „Uhren- und Urgroßvater Paul Mörke Senior gegründet wurde“, so Juhl.

1924 befand sich das Geschäft in der Kaiserstraße, etwa dort, wo heute das H&M steht. 1955, also in der Zeit des Wirtschaftswunders, zog es in sein heutiges Domizil auf dem Friedrichsplatz um.

Sohn Paul Mörke junior, der nach Kanada ausgewandert war und dort als Uhrmacher arbeitete, wurde ein Jahr später, also 1956 „von seinem Vater nach Bruchsal zurückgepfiffen“, wie David Juhl es formuliert. Er wurde als Verstärkung im Geschäft gebraucht und übernahm kurze Zeit danach auch dessen Leitung.

Er konnte seine Tochter Jean Mörike für den elterlichen Betrieb begeistern. Sie machte eine Ausbildung als Optikerin und heiratete 1977 Hans-Dieter Juhl, seines Zeichens Uhrmacher- und Optikermeister. Die dritte Generation wurde ein stabiles starkes Team.

Juwelier Mörke in Bruchsal wird in vierter Generation geführt

Kein Wunder, dass Sohn David Juhl in die Fußstapfen des Vaters trat und 1998 seine Ausbildung an der Uhrmacher- und Goldschmiedeschule in Pforzheim begann. 2021 übernahm er in vierter Generation die Geschäftsleitung. Er konzentriert sich als Uhrmacher heute vor allem auf Uhren und deren Reparatur sowie auf Schmuck.

Die Optik-Abteilung ersetzte er durch ein Trauringstudio. Beim aktuellen Strukturwandel in der Einzelhandelslandschaft stellt sich die Frage: Wie schafft man es, dass ein Familienunternehmen nun in vierter Generation erfolgreich bestehen kann?

„Spezialisierung und Fachwissen, bei Inhabern und Mitarbeitern“, nennt Juhl als Geheimnis, das den Fortbestand des Geschäfts über Generationen gesichert hat. Heute ist das Geschäft Mörke nach eigenem Bekunden das einzige in der Region, das von einem ausgebildeten Uhrmacher geführt wird und eine eigene Uhrmacherwerkstatt besitzt.

Sie ist vom Zentralverband für Uhren und Schmuck zertifiziert. Das bedeutet, dass er von vielen Marken Originalersatzteile beziehen kann. „Man muss immer dranbleiben“, so die Familienerfahrung. Dabei meint Juhl nicht nur das Know-How in den Kernbereichen Uhren und Schmuck, sondern auch im Service. Und die fünfte Generation, Sohn Paul-Björne, geboren 2023, fühlt sich in der Werkstatt seines Vaters auch schon wohl.