Meistertitel in Sicht

Ein Haus in schwarz und gelb: Bruchsaler Dortmund-Fan gibt für seine Borussen am Samstag alles

Seine Fanliebe zu Dortmund kann und will Dietmar Kreuser nicht verbergen. Sein Haus in Bruchsal erstrahlt in schwarz und gelb. Seit Tagen fiebert er auf das entscheidende Spiel am Samstag hin.