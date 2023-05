15. April, gegen halb vier, Sportplatz Friedrichstal. Ein Mitspieler flankt von links in den Rücken von Jonas Hörner. Der B-Jugendliche vom FC Germania schraubt sich in die Luft – Direktabnahme per Fallrückzieher.

Wenige Sekunden später schlägt der Ball im Kasten des 1. CfR Pforzheim ein. Der Torwart ist chancenlos. Jubelnd umringen den Torschützen seine Mitspieler. Ein Wahnsinnstor. „Das schönste, das ich bislang geschossen habe“, sagt der 16-Jährige. Und ein wichtiges obendrein – der Siegtreffer zum 1:0-Endstand.

Auch im Netz kann der Friedrichstaler mit seinem Traumtor punkten. Bei der Abstimmung zum „Amateur-Tor des Monats“ durch das Fußball-Portal FuPa landet Jonas auf Platz 1. Damit steht sein Fallrückzieher auch zur Wahl zum „Amateur-Tor des Jahres“.

Jonas Hörner gewinnt Abstimmung zum „Tor des Monats“ auf Fußballportal

Für Jonas eine ganz besondere Geschichte: „Ich habe mich riesig gefreut, weil ich eine lange Verletzung hinter mir hatte und erst kurz zuvor eingewechselt wurde“, sagt der Schüler des Gymnasiums St. Paulusheim in Bruchsal.

Er selbst, räumt er ein, habe im entscheidenden Moment nicht mitbekommen, dass sein Schuss ins Tor gegangen war. Nach seinem Fallrückzieher lag Jonas auf dem Rücken. „Meine Teamkollegen haben gebrüllt und sind auf mich zugerannt“, sagt er.

Externer Inhalt von Youtube

Als zentraler Mittelfeldspieler ist das Toreschießen eigentlich nicht seine Kernkompetenz. „Meine Mitspieler waren total überrascht“, erzählt Jonas schmunzelnd. „Normalerweise bin ich nicht unbedingt für solche Tore bekannt.“

Der Treffer, vom Verein mitgeschnitten, verzauberte nicht nur seine Teamkameraden, sondern auch die Teilnehmer der Online-Abstimmung. Der Friedrichstaler erhielt 213 von insgesamt 730 Stimmen, der Zweitplatzierte brachte es auf 192 Unterstützer.

Als Preis gab es ein Polo-Shirt mit Aufdruck – immerhin. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne“, sagt Jonas. Sein Favorit war ein anderes Tor: ein sogenannter Skorpion-Kick, bei dem der Schütze bäuchlings in der Luft stehend den Ball mit der Hacke in den Winkel beförderte. „Den fand ich am besten“, sagt Jonas.

Friedrichstaler Torschütze will mit Sportstipendium in die USA

Gewonnen hat er trotzdem – offenbar auch dank der Unterstützung seiner Mitschüler. „Ich wusste, dass in der Schule viele für mich abgestimmt haben“, sagt Jonas, der auf der Homepage seines Heimatvereins Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als Lieblingsspieler nennt – wen auch sonst?

Ob Jonas es selbst von der höherklassigen Junioren-Verbandsliga bis zum Profi bringt? Fraglich, aber nicht unmöglich. Der 16-Jährige dämpft die Erwartungen. „Was den Profifußball angeht, bin ich realistisch“, sagt er.

Ambitionen hat Jonas in den kommenden Jahren dennoch. „Mein Ziel ist ein Sportstipendium, um nach dem Schulabschluss in den USA Fußball zu spielen“, sagt er. Und danach? „Ich will es in Friedrichstal in die erste Mannschaft schaffen“, sagt er selbstbewusst.

Bis zum nächsten Fallrückzieher-Tor wird sich Jonas wohl etwas gedulden müssen. „Im Training treffe ich zwei bei zehn Versuchen, wenn überhaupt“, sagt er.