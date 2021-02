Im Radio warnte die Polizei vor verstopften Straßen. Und trotz einer Stunde Wartezeit waren die Besucher schließlich glücklich, eine Papiertüte mit dem gelben M im Logo zu ergattern: „Die ersten zwei Wochen hatten wir einen Riesenaufruhr“, erinnert sich Leander Schnell, der ursprünglich aus der Baubranche kommt, an die Eröffnung seines ersten McDonald’s Restaurant vor über 25 Jahren in Bruchsal.

Acht Restaurants in Nordbaden

Neben dem Restaurant im Industriegebiet an der B35 hat Schnell in den Folgejahren sieben weitere Restaurants in Nordbaden übernommen.