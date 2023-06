In einer aufsehenerregenden Aktion hat die Brettener Feuerwehr ein Eichhörnchenbaby von einem Dach gerettet. Das kleine Tier war vermutlich beim Verlassen seines Nestes vom Dachfirst abgestürzt und steckte zwischen einem Dachziegel und einer Holzverkleidung fest.

Die Brettener Feuerwehr ist am Sonntagabend (18. Juni) zu einem im wahrsten Sinne des Wortes tierischen Einsatz gerufen worden. Ein Eichhörnchenbaby steckte auf dem Dach eines Hauses in der Straße „Steiner Pfad“ zwischen einem Dachziegel und einer Holzverkleidung fest und musste befreit werden.

Neugeborenes Eichhörnchen wird aus einer Notlage befreit

Letztlich war es Abteilungskommandant Stephan Noé, der sich mit Hilfe der Drehleiter der Unglücksstelle näherte und das neugeborene Eichhörnchen aus seiner Notlage befreite. Das kleine Tier war vermutlich beim Verlassen seines Nestes vom Dachfirst abgestürzt, teilt Brettens Feuerwehr-Pressesprecher Achim Pleyer mit.

Demnach befreiten Noé und die anderen Einsatzkräfte das Eichhörnchen mit „geübten Handgriffen“ und brachten es über die Drehleiter zum Boden. Dort wartete die Eichhörnchenmama sehnsüchtig auf ihr Kleines und brachte es dann wohlbehalten und gut behütet zurück ins Nest. Die Eichhörnchendame hatte übrigens den kompletten Rettungseinsatz vom Boden aus verfolgt und genau wie einige Anwohner sichtlich mitgefiebert.

Es ist einfach immer schön, wenn solche Einsätze einen glücklichen Ausgang nehmen. Oliver Haas, Feuerwehrkommandant der Stadt Bretten

Die Brettener Wehr, die bei der Eichhörnchenrettung mit acht Kameraden vor Ort war, wird „im Jahr zwei- oder dreimal“ zu solchen Einsätzen gerufen, sagt Brettens Feuerwehrkommandant Oliver Haas: „Und es ist einfach immer schön, wenn solche Einsätze einen glücklichen Ausgang nehmen.“

Aus den vergangenen Jahren seien ihm einige dieser Einsätze noch bestens in Erinnerung, berichtet Haas. 2022 wurde die Feuerwehr der großen Kreisstadt zu einer Pferderettung bei Weingarten gerufen, damals kam sogar der Teleskoplader zum Einsatz. 2020 rettete man einen großen Uhu, der nicht mehr fliegen konnte, so Haas weiter.

„Spektakulär war auch die Befreiung einer Katze, die in einem Schacht unter einer Fertiggarage feststeckte“, erzählt Haas von einem weiteren tierischen Einsatz. „Das dürfte jetzt fünf oder sechs Jahre her sein“, meint der Feuerwehrkommandant. Damals seien sogar „größere Rückbauarbeiten“ an dem betreffenden Gebäude nötig gewesen.