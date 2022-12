In Bruchsal muss man bei den Investitionen noch nicht spürbar auf die Sparbremse drücken. Große Investitionen können daher wie geplant angegangen werden.

Ziemlich krisenfest stellt sich die Bruchsaler Finanzlage dar. Selbst nach zwei Corona-Jahren und bald einem Kriegsjahr in der Ukraine mit globalen Auswirkungen bis in den Kraichgau. Das macht es dem Gemeinderat leicht, dem ambitionierten Finanz- und Investitionsplan fürs kommende Jahr zuzustimmen.

Kurz vor Weihnachten haben die Stadträte mit großer Mehrheit, einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen einen Knopf dran gemacht.

Die Gewerbesteuer sprudelt, noch immer. Anzeichen für eine Rezession gibt es bisher nicht. Oder die Bruchsaler Betriebe können ihr trotzen. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer sind nicht eingebrochen, sondern steigen.

Große Investitionen stehen in Bruchsal nicht in Frage

Und noch etwas anderes bleibt konstant: Die Personalausgaben der Verwaltung steigen jährlich weiter. Doch weil geplante Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren meist doch nicht benötigt wurden, verschiebt sich die zuletzt oft prognostizierte Verschlechterung der Finanzlage in die nahe Zukunft.

Große Investitionen wie der Umbau des Busbahnhofs oder der Neubau von Kindergärten standen daher quasi nicht in Frage. Erträgen von knapp 156 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 152 Millionen Euro gegenüber. Das ergibt ein ordentliches Plus unterm Strich, ein Gesamtergebnis von 3,7 Millionen Euro.

Von der „Sitzung aller Sitzungen“ sprach denn auch Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos). Den Haushalt zu verabschieden, das sei das Königsrecht der gewählten Stadtvertreter. Und die nahmen sich nochmal zwei Stunden Zeit, um ihre Vision des künftigen Jahres aufzuzeigen.

Obergrombach soll Bolzplatz bekommen

Für ihre jeweiligen Anträge jedoch fanden die Fraktionen meist keine Mehrheit unter ihren Kollegen. Einige Ideen wurden bereits zuvor von der Verwaltung „abgeräumt“. Etwa der von der CDU vorgebrachte Vorschlag, für einen neuen Kindergarten auf dem Campus-Gelände schon mal eine Planungsrate von 50.000 Euro bereitzustellen. Dieses Geld sei ohnehin schon eingestellt, hieß es von der Kämmerei.

Dass Obergrombach bei der Burgschule einen Bolzplatz bekommen soll, wurde von CDU und SPD beantragt. Es geht um eine Planungsrate von 40.000 Euro, die von diesem ins nächste Jahr transferiert werden soll. Dieser Antrag bekam eine Mehrheit. Die SPD scheiterte wiederum mit ihrem Antrag, der neuen Sporthalle einen Wetterschutz zu verpassen, damit Wartende nicht im Regen stehen müssen.

Die Grünen erhielten keine Mehrheit für ihre Forderung, dass Brennholz aus dem städtischen Wald zu marktüblichen Preisen abgegeben wird. Später erklärte Förster Michael Durst, dass das städtische Brennholz zum Preis von 75 Euro pro Festmeter nicht subventioniert werde.

Kernstadt benötigt Grüngutsammelplatz

Erfolgreich waren die Freien Wähler zusammen mit der SPD: Der Gemeinderat bekräftigte ihren Wunsch, dass auch die Kernstadt einen Grüngut-Sammelplatz bekommen soll.

Bisher sei zwar noch kein Standort gefunden, hieß es von der Verwaltung. Man wolle dem Gemeinderat aber im ersten Halbjahr 2023 einen Vorschlag präsentieren. Mit dem Rad zum Grab soll es nach dem Willen der SPD gehen, sie machte sich für Fahrradständer am Friedhof stark. Auch hier sei die Verwaltung bereits am Werke, hieß es.

Gegenstimme von Lucia Biedermann

Das Gesamtpaket bewilligt haben am Ende die Stadträte von CDU, Grüne/Neue Köpfe, SPD, Freien Wählern und FDP/Bürgerliste. Zwei Enthaltungen gab es aus der AfD/uBiB-Fraktion. Einzelstadträtin Lucia Biedermann (UWV) stimmte dagegen.

Sie sah die falschen Schwerpunkte gesetzt: „Der Haushalt bildet nicht die Lebenswirklichkeit der Menschen ab.“ Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes „ohne Not“ bringe kein Geld in die Kasse, für Geothermie sehe sie keine Zukunft. Lieber möge man in Bildung investieren, etwa in Kinderbetreuung oder die Erweiterung des Justus-Knecht-Gymnasiums.