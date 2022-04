Badebetrieb am Heidesee in Forst ist vorerst gesichert

Für die Badegäste geht es beim Heidesee Forst so weiter, wie im Spätjahr beschlossen: Er wird auch im Sommer 2022 als Naturbadebetrieb betrieben. Die Gemeinde führt den Verkauf vergünstigter Eintrittskarten für die Bürger mit Forster Ausweis jetzt fort.

Das hat der Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Verwaltung musste das Thema wieder auf die Tagesordnung nehmen, weil der Fachangestellte für Bäderbetrieb zum 30. Juni gekündigt hatte. Dadurch war die Verwaltung gezwungen, Regelungen für das „Übergangsjahr“ zu treffen.

Die Firma Aquality wird in der kommenden Badesaison den kompletten Badebetrieb abdecken: ab Pfingstsamstag bis zum Beginn der Sommerferien täglich von 10 bis 20 Uhr. Beschlossen hat der Gemeinderat zudem, dass der Bauhof der Gemeinde die Holzterrasse bei der Wasserrutsche instandsetzen soll.

Damit, sagte Bürgermeister Bernd Killinger (parteilos), sei der Badebetrieb vorläufig gesichert. Er sagte, dass die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat und dass das Thema ab 2023 grundsätzlich und längerfristig gelöst wird. Weil es nur um die Überbrückung der Badesaison geht, waren die meisten Vertreter des Gemeinderats damit einverstanden, den viel höheren Betrag zu bezahlen. Das Thema Heidesee wird den Gemeinderat also auch in Zukunft weiter beschäftigen.