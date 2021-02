Zwei Soldatinnen berichten

Frauen sind bei der Bundeswehr in Bruchsal noch immer die Ausnahme

Seit 20 Jahren leisten Frauen in der Bundeswehr Dienst an der Waffe. Doch noch immer ist ihr Anteil an der Truppe klein. So auch in Bruchsal. Zwei Soldatinnen berichten aus ihrem Arbeitsalltag unter vielen Männern.