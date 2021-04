Gefährliche Fahrweise

„Geisterfahrer“ in Bruchsaler Einbahnstraßen unterwegs

Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag in mehrere Einbahnstraßen in Bruchsal entgegen der Fahrtrichtung eingefahren. Durch seine gefährliche Fahrweise ist es beinahe zu einem Unfall gekommen.