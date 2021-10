Alkoholisierter Autofahrer landet in Hambrücken im Wald

Bei seiner Trunkenfahrt am Dienstagabend ist ein 21-Jähriger von der Landstraße 556 zwischen Hambrücken und Wiesental abgekommen und mit seinem Auto im Wald gelandet. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille an.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr auf der Landstraße 556 in Richtung Wiesental in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar hatte er die im Kurvenanfang beginnende Leitplanke als Sprungrampe benutzt und war wohl so auf dem dahinter liegenden Grünstreifen gelandet, wie die Polizei mitteilte.

Im weiteren Verlauf schanzte das Auto noch in den angrenzenden Wald und kam dort schließlich 60 bis 70 Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stillstand. Der Fahrer blieb hierbei glücklicherweise unverletzt.

Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergab, musste der 21-Jährige die Beamten auf die Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen. Die Polizei behielt seinen Führerschein ein. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste aufwendig abgeschleppt werden.