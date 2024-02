Zu einem folgenschweren Vorfall kam es am späten Sonntagabend zwischen Hambrücken und Forst. Der Transport eines zweijährigen Kindes war - sagen wir - unkonventionell.

Gleich mehreren Zeugen ist diese Frau wohl aufgefallen. Am Sonntagabend gingen bei der Polizei Hinweise ein. Sie besagten, dass eine offenbar betrunkene Frau auf dem Rad unterwegs sei. Sie und ein Kleinkind fuhren auf der Landesstraße 556 zwischen Hambrücken und Forst mit dem Fahrrad.

Kurios dabei: Ihr zweijähriges Kind transportierte die 45-Jährige im Rucksack, ohne Sicherung, wie die Polizei mitteilt. Sie war ausgerückt, um nach der Frau zu sehen. Gegen 21.50 Uhr traf man Mutter und Kind tatsächlich auf der Landesstraße an.

Bei der Polizeikontrolle kurz vor der Überführung der Autobahn 5 wirkte die Mutter stark alkoholisiert, weshalb der Ehemann verständigt werden sollte, um das Kind in Obhut zu nehmen. So heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Betrunkene soll Polizistin ins Gesicht geschlagen haben

Die anscheinend uneinsichtige und unkooperative Frau nutzte wohl einen kurzen Moment und wollte zu Fuß flüchten. Eine Polizistin habe versucht, die Mutter am Arm festzuhalten, woraufhin die 45-Jährige der Beamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Weitere Schläge der Betrunkenen gegen die Polizistin konnte diese abwehren, schildert die Polizei.

Alkoholtest ergab 1,2 Promille

Bei der Festnahme kam es zu leichten Verletzungen bei der Betrunkenen. Das Kind allerdings wurde nicht verletzt. Es sei später einem Verwandten übergeben worden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,2 Promille.

Die Frau müsse sich unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.