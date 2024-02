Premiere an der Landesbühne

Hetzreden ohne Gegendemo: Theaterstück „Der Reichsbürger“ in Bruchsal

Um Propaganda und Radikalisierung geht es in dem Stück „Der Reichsbürger“, das nun in Bruchsal Premiere hatte – zeitgleich zum Auftritt von AfD-Chefin Alice Weidel in Bretten.