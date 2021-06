Hoffnung aufs Musizieren in Bruchsal: Die Musikvereine dürfen im Freien wieder proben

Man befinde sich „musikalisch im Dauer-Lockdown“, beklagte der Musikverein Oberöwisheim noch am 1. Mai in einem Grußwort an die Bevölkerung. Einen Monat später aber kann der Vereinsvorsitzende Werner Stöhr auf Freiluft-Proben im Schulhof hoffen. Da der Probenraum des Vereins zu klein sei, um den notwendigen Abstand einzuhalten, zählt Stöhr darüber hinaus auf eine städtische Erlaubnis von Proben in der Turnhalle.

Stöhr gibt zwar den Mehraufwand von Hygienemaßnahmen und Tests sowie die Wetterabhängigkeit bei Proben im Freien zu bedenken. Trotzdem sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis in Oberöwisheim wieder die Proben aufgenommen würden, zeigt er sich erleichtert.

Auch Stadtkapelle wird draußen proben