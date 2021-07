In Bruchsal entsteht ein neues Hospiz in der Tunnelstraße

Wer hierher kommt, kommt nicht lebend raus. Meistens zumindest. Und doch soll ein Hospiz ein Ort der Geborgenheit sein. In Bruchsal entsteht ein neues Haus mit acht Plätzen. Wie es ist, tagtäglich mit Sterbenden zu arbeiten.

Christiane Fellmann spricht von der letzten Lebenszeit. Weniger vom Sterben. Seit knapp 15 Jahren arbeitet sie mit sterbenden Menschen im Ettlinger Hospiz Arista. Wer durch ihre Hände geht, hat nicht mehr lange zu leben, so viel ist sicher. „Im Durchschnitt sind die Gäste 28 Tage bei uns.“

Sterbenden einen Ort zum Leben zu geben, das ist nun auch das Ziel des neuen Hospizes in Bruchsal in der Tunnelstraße 10. An diesem Freitag findet der erste Spatenstich statt.

„Am Sterben kann man nichts ändern. Aber wir versuchen, diese Zeit so schön wie möglich zu gestalten“, erklärt die Leiterin des Ettlinger Hospizes. Arista, eine gemeinnützige GmbH, wird mit acht Plätzen auch den Ableger in Bruchsal betreiben.