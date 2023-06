Es gab schon Jahre, in welchen es schwierig war, einen Ort für das Kreiszeltlager zu finden. Aktuell ist dies zum Glück nicht so. Das letzte Kreiszeltlager in Präsenz war 2019 in Sulzfeld. Die Stadt und die Feuerwehr Bruchsal haben, wie auch andere, angeboten ein Kreiszeltlager auszurichten. Wir freuen uns daher sehr darauf, zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in Präsenz mit 755 angemeldeten Teilnehmern in Bruchsal Gast zu sein.