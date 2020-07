Klaus Detlev Huge bleibt Bürgermeister von Bad Schönborn

Klaus Detlev Huge (SPD) bleibt Bürgermeister von Bad Schönborn. Er setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen seine Herausforderin Sybille Klett (CDU-Mitglied) durch. Die Stuttgarterin erhielt 47,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent.

bnn.de hatte diese Runde und auch schon den ersten Wahlgang mit einem Live-Ticker begleitet. Der Ticker vom 17. Februar ist hier nachzulesen:

