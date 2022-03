Tragödie mit vier Toten

Feuerkatastrophe in Kraichtal: Mutter und ihre drei Söhne starben an einer Rauchgasvergiftung

Noch immer sitzt der Schock in Kraichtal-Unteröwisheim tief. Am Dienstag starben eine Mutter und ihre drei Söhne in den Flammen eines Hauses. Nun hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Todesursache.