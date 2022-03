Nach der Feuerkatastrophe

Eltern nehmen Abschied: Vier Kraichtaler Brandopfer werden in der Türkei beigesetzt

Sie sind auf dem Weg in die heimische Erde: Die Mutter und ihre drei Kinder, die im Feuer in Kraichtal starben. Sie werden am Donnerstag in der Türkei beerdigt. Für die Eltern und Großeltern ist die Tragödie kaum zu ertragen.