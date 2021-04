Seen findet man in der Bruchsaler Region reichlich. Und die sind – wie beispielsweise der Pfannwaldsee in Kraichtal – meist beliebte Ausflugsziele. Die BNN stellen einige von ihnen vor.

„Am Pfannwaldsee ist derzeit häufig die Hölle los“, sagt Paul Franck und damit meint er nicht, dass dort der Teufel sein Unwesen treibt. Was er meint ist, dass der Andrang – seit der See als offizieller Teil des Kraichgau-Wanderwegenetz ausgeschildert wurde – an manchen Tagen so überlaufen ist, dass er keine Ruhe mehr bietet.

Um die fünfzig Autos aus den Landkreisen Heilbronn Ludwigsburg, Stuttgart und aus der Heidelberger Gegend stehen an manchen Sonntagen auf dem Parkplatz, berichtet Franck. Rund um den kleinen See halten sich oft 30 Leute gleichzeitig auf, hat er bereits beobachtet.

„So viele Menschen wie in den letzten Wochen und Monaten habe ich hier noch nie erlebt“, sagt Frank. Und der Neuenbürger Landwirt muss es wissen. Schließlich verrichtet er schon seit 30 Jahren während der Amphibienwanderzeit den Schrankendienst am Pfannwaldsee.