Bürgermeister-Dauerkandidat will in Kraichtal Wohnungen unter der Erde schaffen

Er ist ein Phänomen: Samuel Speitelsbach bewirbt sich gerade in ganz Baden-Württemberg auf Bürgermeister-Ämter, so auch in Kraichtal. Die AfD hat ihn rausgeworfen, die NPD wollte ihn erst gar nicht aufnehmen. Was ist sein Ziel?

34-Jähriger bewirbt sich in rund 30 Gemeinden als Bürgermeister

Die AfD hat ihn rausgeschmissen, die NPD seinen Mitgliedsantrag erst gar nicht angenommen: Jetzt versucht er es als Bürgermeister: Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis. Neben Kraichtal tritt er am 14. März etwa auch in Hügelsheim an.

Aber nicht nur da. „Ich meine, es sind etwa 30 Gemeinden“, erklärt der 34-jährige Dauerbewerber. So ganz den Überblick hat er nicht mehr. Warum aber die vielen Bewerbungen? Einfache Antwort: „Weil ich bisher noch keinen Erfolg hatte.“

Bei Kandidatenvorstellungen in anderen Gemeinden hat er krude Hitlervergleiche herangezogen, wurde ausgebuht, in vielen Orten konnte er in der Vergangenheit grade mal ein paar Dutzend Stimmen holen.