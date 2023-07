Winzer David Klenert eröffnet neues Weingut in Kraichtal

Noch sind die Handwerker in den Räumen des neuen Weinguts von David Klenert zugange. Bis Freitag soll alles fertig sein, dann wird gefeiert. Mit dem Neubau geht ein Traum des Winzers in Erfüllung.

Es geht zu wie in einem Taubenschlag auf der Noch-Baustelle des neuen Weinguts Klenert im Kraichtaler Stadtteil Münzesheim. Für David Klenert geht mit dem Neubau ein Traum in Erfüllung.

„Ich stamme ja nicht aus einer alteingesessenen Winzerfamilie und wurde oft gefragt, warum ich Weinbau studiere“, erzählt Klenert. In und mit der Natur zu leben und zu arbeiten und „dabei etwas herstellen, das die Menschen in geselliger Runde genießen können. Etwas Besseres gibt es nicht“, resümiert Klenert. Am Wochenende wird die Eröffnung seines Weinguts gefeiert, knapp eineinhalb Jahre nach Baubeginn.

David Klenert bewirtschaftet 25 Hektar in verschiedenen Lagen

Angefangen hat er vor acht Jahren mit 2,3 Hektar. Inzwischen sind daraus 25 Hektar in verschiedenen Lagen im Kraichgau geworden. Die Weinberge für seine Bio-Weine sind in Münzesheim, Neuenbürg, Gochsheim, Sulzfeld und Kürnbach.

Für den am weitesten entfernten Weinberg müssen er und sein Team 15 Kilometer zurücklegen. „Das ist natürlich mehr Aufwand, aber auch Risikominimierung“, sagt Klenert mit Blick auf lokale Starkregenereignisse.

In Kraichtal-Münzesheim ist es sandiger Lehmboden, in Kürnbach Keuperboden

Zudem finden sich an den verschiedenen Orten unterschiedliche Böden. „In Münzesheim habe ich sandigen Lehm, er ist für Auxerrois und Grauburgunder. In Kürnbach stehen die Rebstöcke auf schweren Keuperböden – gut für Cabernet Sauvignon, Merlot und Lemberger“, erklärt Klenert.

Bislang hat er seine Trauben in Sulzfeld gekeltert, die Vinothek war mitten in Münzesheim. Ab dem kommenden Wochenende soll nun alles an einem Ort vereint sein. Auf den Tag genau fünf Jahre nach der Eröffnung der Vinothek, verrät Klenert.

So eine Abfüllanlage kostet sehr viel und man braucht sie eigentlich nur an fünf oder sechs Tagen. David Klenert

Winzer

Die zwei Pressen für die Weißweine sowie die fünf Maischegärtanks für die Rotweine stehen schon bereit. Ebenso das Tanklager für 250.000 Liter Wein und das Flaschenlager, wo auch etikettiert wird. Nur die Abfüllanlage wird jährlich gemietet. „So eine Anlage kostet sehr viel und man braucht sie eigentlich nur an fünf oder sechs Tagen“, sagt Klenert.

Die Halle ist so konzipiert, dass die mobile Anlage bequem eingefahren werden kann. Dazu gibt es noch Technik- und Werkräume. Mehr im Licht der Öffentlichkeit wird wohl die moderne Vinothek stehen, die sich gleich am Eingang befindet.

Der Winzer aus Kraichtal arbeitet mit regionalen Kooperationspartnern zusammen

Daneben und dahinter sind der Event-Room, in dem die Elektriker noch kräftig am Werkeln sind, mit umlaufender Terrasse sowie eine Catering-Küche und Toiletten. „Für Hochzeiten, Geburtstage und alle möglichen Feiern. Drinnen und auf der Terrasse ist Platz für je 60 Personen“, sagt Klenert. Für das Catering, Getränke, Blumen und sonstige Zutaten für ein gelungenes Fest hat sich Klenert regionale Kooperationspartner gesucht.

Im zweiten Stock des 43 Meter langen und neun Meter hohen Gebäudes befinden sich Räume für die Mitarbeiter sowie ein Seminarraum, in dem beispielsweise der Winzer selbst Seminare anbietet. „Die Nachfrage nach solchen Seminaren ist groß“, sagt Klenert.

Noch ein Stockwerk höher und man steht auf der Dachterrasse, deren Ausblick einem erst mal die Sprache verschlägt. „Für Veranstaltungen, wie zum Beispiel Weinproben. Wir denken gerade auch über ein Candle-Light-Dinner bei Sonnenuntergang nach“, sagt Klenert.

Für die bessere Erreichbarkeit des Dachs hat Klenert einen Außenfahrstuhl gebaut. Teilweise ist die riesige Dachfläche begrünt, im südlichen Bereich stehen Solarpanele, die 87 Kilowatt Strom produzieren. Doppelt so viel, wie das Gebäude selbst braucht. „Umwelt- und Klimaschutz sind mir wichtig“, sagt Klenert, der sich das naturbelassene Holz für seinen Neubau selbst in Baiersbronn ausgesucht hat.