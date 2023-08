Saisonauftakt

Kreisliga Bruchsal startet mit Spitzenduell und vielen Mitfavoriten

So richtig will keine Mannschaft in dieser Saison die Rolle des Meisterschaftsfavoriten in der Fußball-Kreisliga annehmen. Mit dem FC Karlsdorf und dem FV Wiesental treffen am ersten Spieltag aber gleich einmal zwei hoch gehandelte Teams aufeinander.