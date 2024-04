Frank Burkard hat keine Zeit verloren. Kurz nach Mitternacht hat er am vergangenen Samstag seine Bewerbung in den Briefkasten des Kronauer Rathauses eingeworfen.

Der Bürgermeister (CDU) der Gemeinde will seinen Posten behalten und hat ein Zeichen dafür gesetzt. Er hat seine Unterlagen als Erster abgegeben.

„Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen und gute Gespräche“, schreibt Burkard auf seiner Facebook-Seite.

Bisher kein weiterer Bewerber für Kronau

Seit dem Wochenende sind keine weiteren Bewerbungen eingegangen, heißt es aus dem Wahlamt auf Nachfrage. Potenzielle Bewerber haben aber auch noch Zeit. Bis zum 3. Juni, 18 Uhr, können sie ihre Bewerbung im Rathaus abgeben. Anschließend prüft der Gemeindewahlausschuss die Unterlagen und damit, ob die Kandidatur zugelassen wird.

Schon beim Neujahrsempfang hat Burkard den Kronauern berichtet, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. Die Sanierung der Kronauer Ortsmitte mit eigenem Fahrrad-Drehkreuz hat vor allem zuletzt Burkards Arbeit in der Gemeinde mit knapp 6.200 Einwohnern geprägt. Bei der Mehrzweckhalle und der Verkehrslenkung vor der Schule möchte sich der Bürgermeister weiter einbringen.

Kronauer Wahltermine stehen fest

Gewählt wird zwei Wochen nach der Kommunalwahl: am 30. Juni. Sollte sich an diesem Sonntag keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin finden, steht bereits jetzt der zweite Wahltermin fest. Und zwar am Sonntag, 14. Juli.