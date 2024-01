Mit der Möglichkeit Lasten-E-Bikes kostenlos zu leihen, untermauert Kronau das Vorhaben, den Radverkehr in der Gemeinde zu fördern. So funktioniert die Ausleihe.

Ein bisschen verlassen wirken die beiden Lasten-E-Bikes der Gemeinde Kronau an diesem Wintermorgen schon. „Aktuell werden sie nicht so stark genutzt“, bestätigt der Kronauer Hauptamtsleiter Armin Einsele und fügt sofort an: „Es ist einfach nicht die Jahreszeit dafür.“

In der Tat machen die Nässe und Kälte des Januars wenig Lust auf eine Radtour mit schwerem Gepäck vorn drin.

Andererseits bietet die Jahreszeit die perfekte Gelegenheit, das seit einigen Monaten existierende Angebot der Gemeinde Kronau ohne großen Reservierungsaufwand einmal auszuprobieren. „Im Moment sind die Räder fast immer da. Ich sehe sie aus meinem Büro“, sagt Einsele.

Beitrag zum Klimaschutz durch Förderung des Radverkehrs

Prinzipiell stießen die Räder auf große Zustimmung, berichtet Einsele weiter. Wie überhaupt das seit Oktober bestehende Fahrrad-Drehkreuz Kronau, das im Rahmen des Bundesförderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ gebaut wurde, mit Begeisterung aufgenommen worden sei.

Dieser Fahrrad-Service Point ist eine, nach dem neuestem Stand der Technik ausgestattete, „öffentliche Fahrrad-Werkstatt.“ Mit dieser Einrichtung sollen die Fahrradfahrer im Alltags- und Freizeitverkehr unterstützt werden. Ferner soll die Service-Station die Fahrradgemeinde Kronau nach außen sichtbar machen.

Die Benutzung ist wirklich recht einfach. Armin Einsele

Hauptamtsleiter Kronau

Unkomplizierten Service für Menschen, die statt des Autos häufiger mal das Fahrrad nutzen wollen, sollen auch die beiden Lastenräder sein. „Die ersten zwölf Stunden einer jeden Leihe sind kostenlos“, betont Einsele. Für jeden weiteren Zwölf-Stunden-Zeitraum müssen die Nutzer zwölf Euro bezahlen.

Leihe der Lastenräder läuft über eine App

Aber funktioniert das denn auch alles so ohne Weiteres? Amtsleiter Einsele hat bisher keine Beschwerden vernommen. „Die Benutzung ist wirklich recht einfach“, betont er.

In der Tat scheint das über eine App gesteuerte System anwenderfreundlich. Wer die App sharee.bike heruntergeladen hat, kann nach einer Registrierung ohne große Verzögerung losradeln.

Nutzer müssen ihren Account öffnen, den Standort des E-Bikes auswählen und den QR-Code auf dem Fahrrad scannen. Schon öffnet sich das am Radparkplatz fest installierte Schloss und das Lastenrad ist frei nutzbar. Nach der Fahrt muss es auch an diesem Ort wieder abgegeben und in der APP abgemeldet werden.

Für Familien, die eine Radtour machen wollen, oder Unternehmer, die schwere Lasten transportieren wollen – das Lastenrad erfüllt seinen Zweck. Und durch die Unterstützung des Elektroantriebes ist die Tour auch nicht allzu schweißtreibend.